El índice de desempleo cayó al 3.9% en abril, la primera vez que baja del 4% desde el 2000, y mes en el que se crearon en el país 164,000 nuevos puestos de trabajo, informó hoy el Gobierno.

JUST OUT: 3.9% Unemployment. 4% is Broken! In the meantime, WITCH HUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2018