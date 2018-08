El índice de desempleo en Estados Unidos bajó hasta el 3.9% en julio, un mes en el que se crearon 157,000 nuevos puestos de trabajo, informó hoy el gobierno.

Payroll employment increases by 157,000 in July; unemployment rate edges down to 3.9% https://t.co/NsuHovcqn0 #JobsReport #BLSdata

— BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) August 3, 2018