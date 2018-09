Excavaciones bajo un antiguo teatro revelaron una ánfora en la que estaba un tesoro antiguo: alrededor de 300 monedas de oro que datan del Imperio Romano.

El hallazgo se realizó bajo el antiguo Teatro Cressoni de la ciudad de Como, al norte de Italia.

Las monedas datan del siglo V y se encontraban en una especie de ánfora, que es un tarro de esteatita (un tipo de roca) desenterrado en el sótano del Teatro Cressoni, según Expansión CNN.

“Todavía no conocemos en detalle la importancia histórica y cultural del hallazgo”, dijo el ministro de Cultura, Alberto Bonisoli, en un comunicado de prensa .

“Pero esa área está demostrando ser un verdadero tesoro para nuestra arqueología. Un descubrimiento que me llena de orgullo”.

Según el Ministerio de Patrimonio Cultural y Actividades, el tesoro fue descubierto la semana pasada y fue transferido al laboratorio de restauración Mibac en Milán, donde arqueólogos y restauradores ya lo examinan.

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG

— MiBAC (@_MiBAC) September 7, 2018