Más de 60 representantes demócratas exigieron una investigación ética sobre los lazos del presidente Donald Trump con China, luego del reciente impulso del mandatario republicano para rescatar a la firma china de telecomunicaciones ZTE, reportó The Hill.

El representante David Cicilline, envió una carta a David Apol, jefe interino de la oficina de ética del gobierno federal, y dijo en Twitter el domingo que Trump “propugnaba” la solicitud de ZTE pocos días después de que el gobierno chino le dio a uno de los negocios del presidente un préstamo de 500 millones de dólares.

En el documento, los legisladores dicen que los negocios entre la Organización Trump y China pueden haber violado las leyes de los EE. UU. Que prohíben a los funcionarios públicos aceptar pagos o regalos de entidades extranjeras sin la aprobación del Congreso.

“El préstamo del gobierno chino proporciona un claro beneficio financiero para el presidente Trump”, dice la carta. “A pesar de la recomendación casi unánime de los expertos legales de que se desvinculara de sus intereses comerciales antes de asumir la presidencia, no lo hizo, y en cambio colocó a sus hijos adultos a cargo de las operaciones cotidianas”.

NEW: Will be sending this letter with more than 60 colleagues to demand an ethics investigation into @realDonaldTrump advocating for a Chinese company just days after China’s government gave his company a $500 million loan. pic.twitter.com/EC2fbjz4gr

— David Cicilline (@davidcicilline) May 27, 2018