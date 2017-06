Delta retira patrocinio a teatro por representar a Trump

Delta Air Lines retiró el domingo su patrocinio a una compañía teatral con sede en Manhattan, por representar al emperador romano Julio César con un parecido a Donald Trump y vestido con traje de negocios en el momento en que es apuñalado a muerte en el escenario.

La aerolínea con sede en Atlanta publicó un comunicado en el que afirma haber notificado a The Public Theater de su decisión “efectiva de inmediato”.

“Sin importar cuál sea su postura política, el montaje gráfico de Julio César en el festival de Free Shakespeare in the Park de este verano no refleja los valores de Delta Air Lines”, se lee en el comunicado. “La dirección artística y creativa cruzó la línea en los estándares del buen gusto”.

Las funciones en el Teatro Delacorte de Central Park comenzaron a finales de mayo, apenas días antes de que la comediante Kathy Griffin fue criticada por posar con una fotografía, en la cual sujetaba en la mano una ensangrentada representación de la cabeza de Trump.

Oskar Eustis, director artístico de The Public Theater y director de la obra, dijo previamente en un comunicado que “cualquiera que haya visto nuestra producción de ‘Julio César’ se dará cuenta que de ninguna manera propugna la violencia en contra nadie”.

Los mensajes de The Associated Press a The Public Theater en busca de comentario sobre la decisión de Delta no fueron respondidos de inmediato.

“Julio César” relata una historia ficticia del poderoso y popular líder romano que es asesinado por senadores que temen que se esté convirtiendo en un tirano. Está basada en la antigua Roma, pero muchas producciones han adaptado los personajes a la era moderna.

La producción se estará presentando hasta el 18 de junio.

