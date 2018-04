Cuando a principios de febrero Juliet West dejó a su novio después de cinco años de relación, nunca imaginó que quizás pronto se estaría arrepintiendo de esa decisión. Y no precisamente por amor, sino porque ahora ¡él se ganó la Lotería!

Y es que Paul Long, de 55 años de edad y residente de la ciudad inglesa de Essex, ganó 9.3 millones de libras esterlinas, es decir más de 13 millones de dólares, con un billete de Lotería.

"I didn't really believe it, I thought this is all a hoax." 😲- well it definitely wasn't! Paul Long tells us about the moment he found out he'd won the £9.3M #Lotto Jackpot 🍾 pic.twitter.com/hM14W9xbXc — The National Lottery (@TNLUK) March 31, 2018

Paul, un aficionado al fútbol, dijo que su relación terminó de manera amistosa, pero admitió que no se sorprendería si ella ahora estuviera ‘destruida’ al conocer su jugosa ganancia, de acuerdo con el Daily Mail.

“Seamos sinceros, si estuviera con alguien y acabara de separarme, y se va y gana 9 millones (de libras esterlinas) en la Lotería, estarías destruido, ¿cierto?”.

Cuando se le preguntó a Juliet si estaba contenta por su ex, ella supuestamente suspiró antes de decir: “Supongo que sí”.

Una ‘apagada’ Juliet fue fotografiada por primera vez desde que se conoció la noticia del triunfo de su ex.

This is the woman whose former partner scooped £9.3million on the lottery just weeks after they broke up. Paul Long (left and inset, celebrating his win), 55,… https://t.co/RGXeRL7PhU — Police Alerts UK (@PoliceAlertsUk) March 29, 2018

Por lo pronto, Paul ya está planeando lo que hará con su dinero y eso incluye ayudar a sus hijos y a sus amigos en lo que esté a su alcance.

Y para su ex, tal vez no todo sean malas noticias: “Nunca se sabe, podría llevarla de vacaciones o a una comida”, dijo Long, quien también reveló que estaba en casa de Juliet cuando se dio cuenta que había ganado la lotería.

Congratulations to an ardent Leyton Orient supporter, Paul Long who has won a whopping £9.3 million pounds on the National Lottery!!. #LOFC #lotterywinners pic.twitter.com/c6NHy8vAI7 — Goldline Cars (@Goldlinecars) March 30, 2018