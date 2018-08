Deja el cargo directora general de PepsiCo: 5 datos que no conocías

La directora general de PepsiCo, Indra Nooyi, dejará su cargo como la principal ejecutiva en la segunda empresa de bebidas y alimentos.

Según reporta AP, la empresa, basada en Purchase, Nueva York, dijo que su lugar será ocupado por el experimentado ejecutivo de PepsiCo Ramón Laguarta.

Indra Nooyi, de 64 años, ha estado en la compañía durante 24 años y ha ocupado el puesto principal los últimos 12, reporta AP.

Indra Nooyi llevó a Pepsi a convertirse en una de las compañías de alimentos y bebidas más exitosas del mundo. Las ventas crecieron un 80% durante los 12 años de su mandato. Además encabezó la transición de Pepsi hacia una empresa más ecológica y más respetuosa con el medio ambiente, reporta Expansión.

Today is a day of mixed emotions for me. @PepsiCo has been my life for 24 years & part of my heart will always remain here. I'm proud of what we've done & excited for the future. I believe PepsiCo’s best days are yet to come. https://t.co/sSNfPgVK6W pic.twitter.com/170vIBHY5R

— Indra Nooyi (@IndraNooyi) August 6, 2018