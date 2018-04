El déficit comercial de Estados Unidos creció 1.6 por ciento en febrero, con un saldo de 57,600 millones de dólares.

Esta cifra supone su punto más alto en casi 10 años, informó hoy el Departamento de Comercio.

En el segundo mes del año, las exportaciones crecieron un 1.7 por ciento, hasta los 204,400 millones; mientras que las importaciones lo hicieron otro 1.7 por ciento, hasta los 262,000 millones de dólares.

La cifra es levemente superior a los 56,700 millones de dólares anticipados por los analistas.

En los dos primeros meses de 2018, el déficit comercial aumentó 22.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.

Históricamente, la economía estadounidense ha visto aumentar su déficit en época de bonanza como la actual, ya que impulsa el apetito de los consumidores por los bienes importados.

La economía creció con una tasa anual del 2.9 por ciento en el último trimestre de 2018.

El déficit con China, uno de los países señalado repetidamente por el presidente Donald Trump como beneficiario de una “desastrosa” política comercial, se redujo en febrero de 36,000 millones a 29,300 millones de dólares.

Estas cifras llegan después de que el mandatario anunciara en febrero la imposición de fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio para proteger a los productores nacionales, aunque eximiese a socios como Canadá, México o la Unión Europea.

Esta semana, la administración identificó 1,300 productos importados por China a los que podría aplicar nuevos gravámenes.

Ante las advertencias de un posible conflicto comercial, Trump afirmó en Twitter que “la guerra comercial con China se perdió hace años”, e insistió en la necesidad de enfrentar las desleales prácticas del gigante asiático.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018