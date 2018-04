La defensa del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán se opuso al intento de la Fiscalía de usar datos de los honorarios recibidos por los abogados para intentar demostrar el origen oscuro de sus ingresos en el juicio contra el narcotraficante en Estados Unidos.

La oposición está recogida en un recurso presentado hoy por la defensa legal del Chapo, días después de que la Fiscalía hiciera una larga presentación judicial con 10 mociones sobre distintos aspectos del proceso.

En una de ellas, la fiscalía pide al juez que se admita como elemento de pruebas evidencias sobre los pagos que ha realizado Guzmán a sus abogados como parte del acuerdo alcanzado para cubrir los costos de su defensa legal.

La fiscalía ofrecerá “evidencias que prueban la riqueza que el acusado que no explicado y sus ingresos sustanciales”.

Este elemento lo considera relevante para establecer la vinculación del Chapo con el narcotráfico y el lavado de dinero.

El bufete Balarezo Law, que representa al mexicano, solicitó hoy al juez que desestime la moción.

En este sentido, solicitó que considere el impacto que pueda tener en su derecho para contar con la debida defensa.

Si se admite esa moción, dicen los abogados del Chapo, “se derrumbarán completamente” los intentos de la fiscalía de intentar demostrar que El Chapo está protegido por el debido proceso, recogido en la Constitución.

El intento de la Fiscalía de “es un asalto burdo contra los derechos” de Guzmán, dice el bufete.

También cree que la Fiscalía no ha aportado evidencias por las cuales considera que esa información puede ser relevante.

En su recurso, los abogados del Chapo recuerdan las especiales condiciones en las que está recluido el mexicano, las limitaciones en sus comunicaciones con familiares y sus abogados, y los retrasos que está teniendo la fiscalía en la presentación de pruebas.

La defensa presentó el recurso antes de la audiencia judicial del próximo martes, si no hay nuevos aplazamientos.

El juicio contra El Chapo comenzará el 5 de septiembre con la selección del jurado.

