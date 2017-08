Deberá Francisco Xavier pagar 15 mdp por daño moral a esposo de Victoria Ruffo (VIDEO)

El cantante y ex candidato al gobierno de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza Escorza, dio a conocer a través de un video en redes sociales que la juez cuarto de lo civil lo sentenció a pagar 25 millones de pesos y una disculpa pública, por daño moral, al gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.

En su perfil de Facebook, el ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que derivado de un debate público, en la disputa a la gubernatura realizó algunos cuestionamientos personales a Omar Fayad, por lo que el ahora mandatario decidió interponer una demanda civil por daño moral.

En un debate el ex aspirante panista involucró a Fayad Meneses en un delito de homicidio, además de cuestionar su vida privada.

En la resolución de la juez cuarto de lo penal se le conminó a pagar 25 millones de pesos y una disculpa pública, sin embargo, afirmó que la funcionaria consideró que podía pagar esta cantidad por dos terrenos que tiene uno de ellos desde hace 17 años y otro más producto de una herencia que le dejó su padre antes de fallecer hace 25 años.

Además expresó, “señora juez le digo yo no robo, yo nunca he manejado dinero, yo no tengo acuerdos con políticos corruptos. Yo no tengo prestanombres, yo no hago obra pública, no hago lo que hacen todos; yo no soy así, no se equivoquen”.

Ante ello aseveró que no cuenta con estos recursos, pero de tenerlos tampoco se los daría, afirmó.

Además acusó que en Hidalgo el daño moral no está tipificado, por lo cual la juez dijo, de manera indebida suplió el código de Hidalgo por el federal, sin embargo, de acuerdo con los especialistas en derecho, esto es legal ya que el código federal es supletorio.

El ex aspirante panista también afirmó que se enfrentó a una elección de estado la cual dijo “ganó rotundamente”. Pero los datos de la elección señalan que Omar Fayad obtuvo 524 mil 139 votos contra 338 mil 762 que obtuvo Berganza Escorza.