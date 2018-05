Deadpool 2 tiene un gran estreno y destrona a los Avengers en taquilla

No obstante, el total recaudado fue la segunda cantidad más grande en un fin de semana de estreno para una cinta no apta para menores de 17 años. Esto señalando que los filmes de superhéroes con esa clasificación pueden convertirse en franquicias y no en éxitos únicos.

Deadpool, después del gran éxito de “Avengers: Infinity War”

La cinta de Disney y Marvel “Avengers: Infinity War” reunió una cantidad estimada de 29 millones de dólares. Con esto suma un total en Estados Unidos de casi 600 millones en tan solo cuatro semanas.

La película de superhéroes logró, en su segundo fin de semana en cines, recaudar más de 1,000 millones de dólares. Esto demostraba la buena aceptación que estaba teniendo en taquilla por parte del público a nivel mundial.

El éxito llegó en solo 11 días, el periodo más corto en conseguirlo en la historia del cine. Para ese momento la película aún no se había estrenado en el segundo mercado más grande del mundo: China. En este país lleva solo 10 días en las cartelera, por lo que las cifras de la película podrían aumentar.