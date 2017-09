De la Casa Blanca a Wall Street… aseguran que Obama cobra $400,000 por conferencia

Durante su mandato estuvo en contra de los bancos, pero ahora el expresidente Barack Obama ha estado ofreciendo conferencias organizadas por las grandes firmas de Wall Street, por las que cobra unos 400,000 dólares para recaudar fondos para su fundación, según Bloomberg.

El mes pasado el expresidente habló en Nueva York ante los clientes de Northern Trust por unos 400,000 dólares, dijo una persona con conocimiento de su presentación. Mientras que la semana pasada habló para Carlyle Group, una de las mayores firmas de capital riesgo del mundo, según dos personas que estuvieron presentes.

La semana que viene dará el discurso principal en la conferencia sobre atención sanitaria del banco de inversión Cantor Fitzgerald.

También le recomendamos: EE.UU. duda que negociaciones de TLCAN concluyan antes que termine el año

Aunque ya no puede ser candidato a la Presidencia, sigue siendo una voz influyente en un partido dividido entre la celebración y el repudio al poder de las empresas. Su nuevo trabajo con los bancos podría indicar de qué lado del debate se pondrá y decepcionar a muchos.

O, como opinan algunos de sus amigos ejecutivos, es sólo un ciudadano privado que da unos pocos discursos pagados a otras personas exitosas, mientras escribe su próximo libro.

Desde que dejó su cargo, Obama ha pronunciado discursos públicos y privados que son “fieles a sus valores”, dijo Kevin Lewis, portavoz del expresidente, en un correo electrónico.

“Los discursos pagados en parte han permitido al presidente Obama aportar 2 millones de dólares a programas de Chicago que dan capacitación para el empleo y oportunidades de trabajo a jóvenes de bajos ingresos”.

Según recuerda Bloomberg, la relación de Obama con Wall Street no siempre fue buena. Los banqueros todavía recuerdan lo que dijo en 2009 sobre los “fat cats” (egoístas, codiciosos); pero el Departamento de Justicia del expresidente no procesó a ningún banquero importante por su papel en la crisis financiera y él rechazó los llamamientos a dividir los bancos más grandes, aprobando una reforma normativa que los irritó con nuevas reglas, pero no les impidió embolsar ganancias récord.