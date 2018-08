Lo que descubrió una madre de Florida en la fórmula para bebés de su hijo, ha llevado a que todas las fórmulas en polvo para bebés Enfamil se retiren de los estantes de CVS.

Alison Denning dijo que el envase de la fórmula para bebés Enfamil parecía no endurecido y que el sello protector todavía estaba en su lugar en la tapa. Pero por dentro, Denning dijo que algo no estaba bien cuando abrió el contenedor, informó WFTS.

“La bolsa estaba así, esta pegatina en particular no estaba completamente pegada y cuando abrí se abrió este sello que se envuelve”, dijo Denning a WFTS. “Esto huele a harina de hornear típica”.

Compró un segundo contenedor para comparar el primero. El segundo estaba granulado y ligeramente amarillo.

CVS le ofreció a Denning un reembolso, pero ella llamó a Mead Johnson, el fabricante de la fórmula, para pedir que el polvo, que ella cree que es harina, fuera invesigado, informó WFTS.

CVS pulls powdered Enfamil baby formula off shelves nationwide https://t.co/s6XuM69BVV pic.twitter.com/ADzGSa1HdD — 6 On Your Side (@IdahoOnYourSide) August 30, 2018

CVS también está llevando a cabo una investigación, diciéndole a WFTS la semana pasada:

“La salud y la seguridad de nuestros clientes es nuestra más alta prioridad y tenemos políticas y procedimientos de control de calidad para garantizar la calidad y la seguridad de los productos que vendemos. Tomamos en serio el informe de nuestros clientes sobre sospechas de manipulación indebida de Enfamil comprados en nuestra tienda Oldsmar. Nos pondremos en contacto con el proveedor y, como medida de precaución, hemos eliminado todos los productos de Enfamil de esta tienda, a la espera del resultado de nuestra investigación “.

A warning for parents! Enfamil powdered baby formula removed from CVS shelves – https://t.co/HhVwoeyH36 pic.twitter.com/PVayIUBNLj — WSB-TV (@wsbtv) August 30, 2018

Luego, esta semana, la compañía anunció que retiraría la fórmula de Enfamil de las tiendas de todo el país:

“El polvo de Enfamil no está disponible en nuestras tiendas temporalmente, debido a una revisión interna realizada por CVS Pharmacy. Los empleados de nuestra tienda pueden ayudar a los clientes a encontrar un producto alternativo mientras tanto. Nos disculpamos por cualquier inconveniente.”

Enfamil dijo que no hay retirada de sus productos, pero dice que cualquiera que los use debe verificar el aspecto del paquete. Si los padres y cuidadores no están seguros acerca de la fórmula, se les indica que llamen a la línea directa de la compañía al 1-800-BABY123.

CVS ya no vende Enfamil: otro caso en Arizona

Una madre en Arizona dijo que la fórmula de su bebé, Enfamil AR, también fue manipulada.

Normalmente, Chelsea Bellinger prepara biberones para su bebé, informó KVOA. Tomó uno para alimentarlo durante la noche y notó que el líquido en las botellas se estaba separando. Ella pensó que su marido simplemente no los sacudió antes de ponerlos en el refrigerador, después de que él preparara los biberones de su hija. Entonces ella lo sacudió, lo calentó y se lo dio al bebé. Unas horas más tarde agarró otro biberón y se dio cuenta de que no estaba bien.

Ella vertió el contenido en el fregadero.

“Vertí uno en el fregadero y estaba muy grumoso en el fondo. Y cuando abrí el contenedor, me di cuenta de que el color y la consistencia estaban fuera de lo que estoy acostumbrado a ver”, dijo Bellinger a KVOA.

Ella se dio cuenta de que era harina en el recipiente.

Bellinger dijo que su hija estuvo enferma por unos días, pero al final se recuperó.

Bellinger dijo que compró la fórmula en un Walmart local, informó KOVA.