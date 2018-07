Una promoción está arrasando en redes sociales, al informar que Dollar General está regalando cupones de 150 dólares para celebrar sus 135 años de servicio… pero para tu mala fortuna, dicha publicidad es falsa.

Cuando los usuarios hacen clic en el cupón falso, se abre una página que ofrece felicitaciones y les dice a los usuarios que han sido seleccionados para realizar una breve encuesta, por la cual recibirán un cupón de 150 dólares en la tienda.

Luego afirma que solo quedan unos pocos cupones.

Una vez que las tres preguntas han sido respondidas, solicita al usuario que comparta la página en Facebook, agradezca a Dollar General en los comentarios y luego de un “Me Gusta”.

Entonces se les informa a los usuarios que acaban de recibir un cupón de 150 dólares, pero no se solicita información de contacto.

Dollar General desmiente que esté regalando cupones de $150

“El cupón de 150 dólares que circula en Facebook no es válido y no se puede canjear en tiendas o en línea”, dijo Mary Kathryn Colbert, gerente de relaciones públicas de Dollar General.

Además, la compañía fue fundada en 1939, lo que significa que han estado en el negocio durante 79 años, no 135 años como afirma el cupón.

Colbert alienta a los clientes a no hacer clic en los enlaces asociados con el cupón e informarlo a Facebook como “engañoso y fraudulento”.

Lior Kohavi, director de tecnología de Cyren, una empresa de seguridad en Internet, señaló que el hecho de que las encuestas no soliciten datos personales no significa que no lo estén recogiendo.

Dijo que las técnicas avanzadas de phishing y malware a menudo reúnen mucha más información de la que la gente cree.

La oferta es similar a muchas otras que circulan en las redes sociales, incluidas las ofertas falsas de cupones para boletos aéreos gratuitos de Delta, boletos para Disneyland y un Toyota gratuito.