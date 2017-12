Cada día miles de mexicanos intentan cruzar hacia los Estados Unidos en busca de un mejor mañana, y ‘El Pirata de Culiacán’ no fue la excepción.

Por las redes sociales circula un video en el que el joven youtuber intentó burlar el muro fronterizo, en compañía de dos de sus secuaces.

El video inicia con ‘El Pirata’ justo encima del muro que divide el territorio estadounidense del mexicano, para algunos segundos después dar marcha atrás con el plan, al no obtener éxito a pesar de que Juan Luis Lagunas Rosales está parado en un conjunto de rocas.

Debajo del sonbrero, ay un honbre ranchero 🎶 pic.twitter.com/kvGQ7BUBUq — Pirata de Culiacán (@culiacanpirata) 15 de diciembre de 2017

Tras alejarse algunos metros del muro, ‘El Pirata’ dijo tener adolorida una mano, como consecuencia de su intento por llegar al otro lado de la frontera.

Los motivos que tuvo el influencer para intentar ingresar a la nación americana no son muy distintos al de sus demás compatriotas que asumen el reto, ya que la mayoría se ven motivados por el aspecto económico: “Ya me voy para allá, para agarrar dólares we…”.

Respecto al intento fallido de ingresar a Estados Unidos, algunos usuarios de YouTube comentaron: “ Pin… tripón, ni subir puedes, perr… gordo”, “la panza no te deja brincar ‘Pirata’, ‘ahí nomás quedó’”.

Conforme el video acumulaba un mayor número de reproducciones, los comentarios incrementaron su creatividad: “A Trump no le gusta el video ja, ja”, “’Pirata’ no te preocupes, los animales sí pueden cruzar libremente sin ser detenidos”, “córrele ‘Pirata’, se ve Trump venir a lo lejos”.

la magia de la navidat pic.twitter.com/eYxi6XKk6n — Pirata de Culiacán (@culiacanpirata) 5 de diciembre de 2017

Aunque también hubo quien lo intentó de persuadir: “Pobre, no le va a ir bien, los agarran, los golpean y si es la segunda vez, lo encierran de un año a dos y no arreglas visa hasta después de diez años por cada vez que cruzas de ilegal, cuidado ‘Pirata’”, “ojalá lo detengan y lo procesen para que nunca en su vida venga aquí, gente ignorante, sin estudios y parásita no hace falta, ya aquí sobra gente como este bocabierta”.