Critican a Gloria Trevi por donativo y ella les da ‘lección’ (VIDEO)

Luego de que Gloria Trevi fuera criticada por algunos usuarios por hacer un donativo de algunos insumos para ayudar en las labores de rescate por el sismo ocurrido el martes en México, la cantante hizo un nuevo anuncio del próximo aporte que hará.

Fue hace unos días cuando en su cuenta en Instagram la regiomontana publicó un video en el que aparece sentada en el piso junto a paquetes de guantes, lámparas, pilas y tapabocas, que dijo, fue lo que tanto ella como su familia pudieron adquirir en una tienda tras el temblor.

“Un granito de arena pero con todo el amor del mundo y buscaremos más formas de apoyar! todos sin miedo a ayudar!”, escribió la cantante.

Notablemente consternada, la mexicana adelantó que lo recaudado lo enviaría lo más pronto posible.

A pesar de su buena acción, eso no le pareció suficiente a algunos usuarios y la tacharon de tacaña: “No te da vergüenza que México te dé tanto dinero de tus conciertos y (es) todo lo que puedes dar, tan bien que me caías, mejor no dé nada vieja coda”, “Eso no sirve de nada mejor ponles la casa a los que perdieron todo”, le reclamaron.

A pesar de esas críticas fueron más los que valoraron su buena acción: “Tu corazón de oro”, “Bella por dentro y fuera”, “Maravillosa x fuera y x dentro”,”mi Gloria Trevi eres lo máximo Dios proverá”.

Sin embargo al poco tiempo, la cantante y actriz Gloria Trevi hizo un nuevo anuncio y dijo que hará una donación a beneficio de la Brigada de Rescate Topos y sus rescatistas voluntarios tras el sismo que afectó a México el pasado 19 de septiembre.

En un comunicado de prensa, destacó que en sus próximos conciertos “Versus World Tour” en las ciudades de Sacramento, 22 septiembre; Bakersfield 23 y Paso Robles 24, California, se tomará fotos con aquellos fans que donen la cantidad de 100 dólares.

La totalidad de fondos recaudados por esas fotografías cuyo slogan es “tómate una foto con Gloria a cambio de una donación de 100 dólares, a beneficio de topos de la CDMX”, será para la citada brigada de rescatistas, quienes se han convertido en una de las herramientas de socorro para la ubicación y rescate de sobrevivientes del sismo que afectó a México el pasado 19 de septiembre.

Los fans podrán hacer sus donaciones en la zona de merchandise de la gira en los diferentes recintos en donde se realizan los conciertos. (Con información de El Universal).

