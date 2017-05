Crece conflicto empresarial por azúcar

A punto de cumplirse el plazo para que México y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre el comercio azucarero, el conflicto ha escalado a acusaciones entre empresarios de los dos países.

La American Sugar Alliance (ASA), que representa a la industria en EE.UU., publicó un desplegado en el Washington Post titulado “Cuando Aloha quiere decir adiós”, donde señala que la principal empresa productora de Hawaii quebró por la competencia desleal del azúcar proveniente de México.

La Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) respondió hoy en un comunicado que se trata de “mentiras absurdas acerca de México” y dijo que se trata de un argumento para que el gobierno de EE.UU. imponga impuestos al azúcar mexicana el próximo 5 de junio.

El comunicado de la CNIAA en México cita a su presidente, Juan Cortina Gallardo, diciendo que “de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el 80 por ciento de la producción de azúcar de Hawaii ya había cerrado antes de que entrara en vigor la liberalización del comercio de edulcorantes bajo el TLCAN en 2008”.

Recordó que en enero de 2016 se emitió un comunicado del The Hawaiian Commercial and Sugar Company y no se mencionó a México como factor que influyera en el cierre de la empresa.

“Estas mentiras demuestran que la industria azucarera de EE.UU. no cuenta con argumentos para defender su verdadera intención, que consiste en obligar a que el azúcar de México se destine a dos empresas refinadoras de dicho país, en detrimento de otros competidores internos” concluyó Cortina.

La Cámara Azucarera reiteró su demanda al gobierno mexicano para que imponga de inmediato impuestos contra la fructosa importada de EE.UU. a México, al amparo de la autorización concedida por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que señaló daños por el caso del etiquetado “dolphin safe” en el atún mexicano.

Ante la falta de un acuerdo azucarero, el Departamento de Comercio de Estados Unidos advirtió el 3 de mayo, que si ambos países no llegaban a un pacto el 5 de junio, impondría aranceles al azúcar mexicana.