En prácticamente cualquier solicitud de empleo a la que accedas, bien sea en persona o a través de un sitio web, uno de los requisitos indispensables es tener un currículo. Quizá ha pasado que, por no tenerlo, te has visto obligado a no poder aplicar para esa posición o has debido hacerlo de forma improvisada, lo cual perjudica tus opciones de ser contratado.

Por eso acá te presentamos un conjunto de sencillas herramientas en internet, a las que podrás ingresar desde cualquier computadora, para diseñar e imprimir tu hoja de vida en pocos minutos. La ventaja de estos portales es que son gratuitos y podrás utilizarlos (salvo la última opción) en español.

Es quizá la red social de empleos más conocida. Puedes generar tu currículo en cuestión de minutos, ya que te permite llenar campos relacionados con tu experiencia profesional y educación de una manera muy fácil. Tiene una herramienta que te permite descargar e imprimir tu hoja de vida, además de que tu perfil quedará guardado en línea para miles de empleadores que utilizan este sitio. Es gratis y deberás tener una dirección de correo electrónico para registrarte.

Este sitio tiene un editor de plantillas predeterminadas que puedes escoger según tus gustos y preferencias. Puedes editar cada módulo de información a tu conveniencia, simplemente haciendo clic y moviendo cada casilla. Si ya estás registrado en Facebook, puedes importar los datos de tu información personal. Puedes descargar tu currículo en formato Word o PDF e imprimirlo gratuitamente.

Similar al anterior, tiene una variedad de plantillas prediseñadas que puedes adaptar haciendo clic en los campos de edición. También puedes importar tus datos personales desde Facebook. Una vez que termines tu CV, puedes descargarlo en formato PDF para imprimirlo o utilizarlo en portales de búsqueda de empleo a través de un enlace web que te proporcionará la plataforma. No requiere que te registres.

Este sitio cuenta con un asistente animado que te guiará paso a paso para ir completando las secciones importantes: datos personales, educación, trabajo y destrezas. El asistente permite que termines tu currículo en pocos minutos y al finalizar podrás descárgalo en formato PDF para su impresión. Tampoco necesita registrarse para poder utilizarlo.

A pesar de no tener versión en español, es una opción sencilla y práctica. Cuenta con plantillas prediseñadas y además podrás ver currículos de otras personas que puedes utilizar como guía para diseñar el tuyo. Una vez que termines tu CV, podrás descargarlo en formato Word y PDF para imprimirlo, además de que también podrás publicarlo en línea para aplicar en las ofertas de empleo que allí aparecen.