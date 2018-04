Una veintena de manifestantes ingresó a un Starbucks en Filadelfia, donde dos hombres afroamericanos fueron arrestados el pasado jueves.

Los manifestantes corearon: “El café de Starbucks es contra negros” y “Vamos a clausurarlos”.

Durante el fin de semana, manifestantes pidieron el despido del empleado que contactó a la policía tras el incidente del jueves, para reportar que los hombres detenidos habían ingresado al local sin permiso.

We regret that our practices and training led to the reprehensible outcome at our Philadelphia store. We’re taking immediate action to learn from this and be better. A statement from ceo Kevin Johnson: https://t.co/kPav8bEeOX

Las autoridades informaron que los hombres pidieron usar el baño del establecimiento, pero se les negó porque no habían comprado nada.

El empleado de la cadena llamó a la policía tras la negativa de los hombres a retirarse del establecimiento.

La policía local los liberó después de que la fiscalía descartó que hubieran cometido un delito.

Este lunes en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC, el director general de Starbucks, Kevin Johnson, reiteró que los arrestos eran “reprensibles”.

Igualmente, señaló que esperaba reunirse con los dos afectados para discutir “una solución constructiva”.

El arresto de los dos hombres desató indignación en las redes sociales y llevó a una investigación policial, luego de que un video del incidente se volviera viral.

El video muestra que la policía habla con los hombres durante varios minutos.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018