Amazon está despidiendo a cientos de empleados, según publicó CNN tras conseguir información de una fuente familiarizada con el asunto, que fue confirmada por la misma compañía a través de un comunicado.

Aunque la mayoría de los despidos serán en la sede central de la compañía en Seattle, la medida supuestamente también podría afectar a otras sucursales del país.

El proceso de notificación a los empleados ya comenzó, dijo la fuente.

Los departamentos afectados son áreas más maduras de los negocios de Amazon, como sus operaciones minoristas en línea.

Amazon confirmó la información a CNN a través de un comunicado.

“Como parte de nuestro proceso de planificación anual, estamos haciendo ajustes de personal en toda la empresa: pequeñas reducciones en un par de lugares y contratación agresiva en muchos otros”, se lee en el comunicado. “Para los empleados afectados, trabajamos para encontrar funciones en las áreas donde estamos contratando”.

Parece que la compañía no busca reducir su plantilla total. Actualmente cuenta con 3,900 listados de trabajos corporativos abiertos en Seattle y 12,000 puestos vacantes en todo el mundo, que apuntan a los planes de contratación “agresivos” de la compañía. Amazon dice que agregó 130,000 empleos el año pasado, lo que no incluye su adquisición de Whole Foods por 13.7 mil millones de dólares.

A fines de 2017, Amazon empleaba a 560,000 personas en todo el mundo.

La noticia, reportada por primera vez el lunes por The Seattle Times, llega en un momento en que Amazon está buscando públicamente una ubicación para construir su segunda sede.

HQ2 costará un mínimo de 5 mil millones para construir y operar, y creará hasta 50,000 empleos, según la compañía.