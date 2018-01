Cuando Mauricio Mancera les mandó saludos a todos sus excompañeros del programa Un Nuevo Día, con excepción de Irasema Torres, levantó la sospechas de cuál fue la verdadera razón de su abrupta salida del matutino de Telemundo.

Y es que Ana María Canseco estuvo en México y no desaprovechó la oportunidad para reencontrarse con su excompañero de programa, Mauricio Mancera, quien publicó la foto del recuerdo en su cuenta de Instagram.

“Un gustazo verlos en nuestras tierras mi @anamariacanseco #manfredo Me saludan a todos en @unnuevodia menos a @irasema.torres”, escribió el presentador de televisión junto a la imagen.



Entonces los usuarios además de pedirle que vuelva a Un Nuevo Día, comenzaron a cuestionarle con insistencia cuál fue la razón de su sorpresiva salida.

“Mau ¿por qué te fuiste de Un Nuevo Día?”, “bendito, ¿qué pasó con Mau? ¿Por qué ya no sale en UnD y no explicaron nada? ¡Era súper tenerlo ahí! ¡We miss you!”, “que vuelva el chamaco @maumancera a @unnuevodia ya arréglenle la residencia please… I miss you”, fueron algunos de los comentarios.

Y alguien lanzó la sospecha: “Me da que tuvo problema con Irasema. Me da que Mau tal vez, no lo sé, no cumplió con las órdenes de sus jefes. Mau eres muy original y me gusta, pero a veces hay que obedecer a los jefes ¿o no?”.

A lo que el mismo Mauricio respondió: “Me corrió @irasema.torres”. Y ella reviró el comentario: “¡@maumancera no seas mentiroso! Pero sí estoy de acuerdo con @morelba_lopez en que debe de obedecer”.

Al final todo se trató de una broma entre el exconductor y la todavía reportera de espectáculos de Un Nuevo Día, mejor conocida como ‘La Picosa’.

