Conductor de Televisa reclama que lleva 4 meses sin cobrar (VIDEO)

La crisis de Televisa continúa y sus conductores y actores están sufriendo las consecuencias. El presentador mexicano Drako transmitió un video donde expresó los malos momentos económicos por los que atraviesa.

El conductor se quejó de que llevaba cuatro meses sin cobrar nada e incluso mostró sin pena que sólo contaba con 23 pesos en su bolsa (poco más de un dólar).

“No sé si la empresa no cree en mi talento o los productores no creen que puedo llevar un programa de televisión, pero así ha sido en los últimos meses, me da mucha tristeza tener que dejar la carrera que tanto amo, que le he dado 15 años de mi vida”, dijo el mexicano afuera de las instalaciones de Televisa.

“Pero lo tendré que hacer porque no puedo permitir quedarme sin casa por no tener para la renta o quedarme sin coche por no tener para las balatas. He llegado hasta dudar de mi talento pero bueno, se los quería compartir como muchas veces les comparto que estoy muy bien, mucha gente le daría pena decirlo, pero es la realidad, no veo de dónde pueda cambiar la situación”, continuó.

“Y aunque ustedes vean que salgo en un programa de TV abierta (en ese momento trabajaba con Coque Muñiz en el programa de El Coque Va), es ficticio esto, una cosa es lo que se aparenta en redes sociales y otra cosa es la realidad cuando se apagan las luces y llegas a tu casa”, finalizó Drako.