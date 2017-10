Conductor de Hoy revela cuánto le pagan y su experiencia con las drogas (VIDEO)

Uno de los conductores de Hoy, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin le confesó a Adela Micha que vivió excesos en su juventud y le dijo que ha consumido marihuana, cocaína y éxtasis, además reveló cuánto le pagan por conducir el programa de Televisa.

“¿Y sabes lo que pagan?, yo me atrevo a decirlo públicamente cuánto me pagan por programa… 4 mil varos (222 dólares) por programa (Hoy), te lo juro por Dios, 80 mil pesos al mes (alrededor de 4 mil 500 dólares mensuales)”, mientras todos se quedaron asombrados, pues coincidieron que era poca cantidad.

La actriz Bárbara de Regil, que también estaba como invitada, le aconsejó que era mejor opción TV Azteca.

“Para lo que es la televisión está muy mal pagado”, dijo ‘El Burro’, mientras que Adela le respondió que en EE.UU. un conductor como él, debería estar ganando 40 mil dólares por cada emisión.

Por otra parte ‘El Burro’ le contó lo que hizo en su juventud con las drogas: “Me metí barbaridad y media, fumé motitia, pero no me gustaba porque recuerdo que me daba mucha ansiedad y me reía mucho con mis amigos, como a los 20 – 23 (años de edad), en aquella época les decíamos ‘los trifásicos’: la mota, la coca y luego fue la tacha”.

Además platicó su experiencia con el éxtasis y aunque lo sufrió, le gustó: “Yo probé tres veces esas pastilla y me mandó al ‘panic atack’ (ataque de pánico), tenía que tomar Rivotril (medicamento para dormir) cuando murió mi papá en 1996 me daban esos ataques y mucho fue porque llegué a consumir esas madres, el éxtasis famoso, la tacha, lo he probado como cinco o seis veces pero ojo me gustaba, sí me gustaba”.

Como si no fuera suficiente ‘El Burro’ confesó que la primera vez que consumió metanfetaminas, fue en Miami, cuando estaba acompañado de su compañero Esteban Arce y su productor Memo del Bosque: “Íbamos en un carro bien borrachos y Esteban me dice ‘dame 100 dólares’, le di 100 dólares y me dice ‘abre la mano’ y me da tres pastillas. Le digo, ¿qué es esto? y me dice ese güey: ‘son éxtasis, tómate la mitad ¿nunca has probado esto?’ En la vida no sé ni qué es esto, además yo estaba pedo (borracho) y le dije a Esteban si vamos a probarlo, vamos a probarlo bien y me lo eché entero”.

“Fue una ansiedad y veía cosas horribles, fue la muerte durante quince minutos, al minuto dieciséis era el rey Pelé en la pista, ¿qué es esto? ¡El pasaporte al cielo! Los sentidos se te sensibilizan, si hubiera estado en ‘Bailando por un Sueño’ (reality show de baile) lo hubiera ganado, yo giraba como pinc.. trompo chillador y neta sí me gustó pero es una cosa espantosa”, finalizó.