Condenan a ganadora de lotería a devolver $360,000 por cobrar premio ajeno

Hace tres años, la suerte premió a la ciudadana española Rosalía R.F. durante el sorteo de Navidad de El Gordo en el cual ganó en euros el equivalente a $360,000, informó el medio de noticias Univision.

No obstante, ahora el fallo de un tribual español señala que la mujer no era la legítima dueña del premio puesto que no fue ella quien compró el boleto ganador, sino que se lo encontró y lo cobró cuando supo que era el premiado, señaló el medio.

Un juez del noroeste de España dictaminó que Rosalía debe regresar el dinero y además pagar una multa de $1,200 por haber cobrado una de las mayores loterías del mundo sin ser la dueña legitima.

El dictamen de la corte señala también que la persona que sí compró el boleto fue Inés, quien llevó a corte a Rosalía y quien habría reportado el extravío del boleto antes de darse a conocer los resultados del sorteo; Inés habría escrito su nombre en el boleto que resultó extraviado.

Según testimonios presentados en la corte, Rosalía intentó borrar del boleto el nombre de Inés, pero una prueba de caligrafía demostró que la letra que aparecía no pertenecía a Rosalía sino a la denunciante.

Con información del medio Univision