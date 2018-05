Los principales representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron sin acuerdo la última ronda de renegociaciones del TLCAN, a pocos días de que venza un plazo no oficial para que el Congreso estadounidense pueda someterlo a votación.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que los grupos de trabajo de los tres países se reunirán de nuevo a partir del lunes. Sin embargo, el jueves es el último día dentro de los plazos procesales para que el Congreso de Estados Unidos lo someta a votación.

México rechaza los intentos de Washington de que se incluyan normas para que haya mayor contenido regional en la industria automotriz, y para orientar la producción hacia las fábricas de Estados Unidos y Canadá, que pagan sueldos más altos.

Un funcionario mexicano, que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado hacer declaraciones, dijo que los representantes comerciales estarán “localizables”. Sin embargo, reconoció que será difícil y sugirió que Estados Unidos debe mostrar flexibilidad.

Washington también desea modificar el sistema de resolución de disputas e incluir una cláusula de extinción que les permitiría a los países retirarse después de cinco años.

Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos, dijo en un comunicado que las negociaciones “han abarcado una gran cantidad de temas bastante complejos”, que incluyen propiedad intelectual, lácteos y agricultura, energía y leyes laborales.

“Estados Unidos está listo para seguir trabajando con México y Canadá a fin de lograr los avances necesarios sobre tales objetivos”, añadió Lighthizer. “Nuestros equipos seguirán plenamente comprometidos”.

El presidente Donald Trump volvió a criticar el TLCAN el viernes.

We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & Canada.Both being very difficult,may have to terminate?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017