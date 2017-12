Con un trabajo secundario pagó 48,000 dólares de deuda en solo seis meses

¿Cómo puede salir de la deuda cuando apenas puede cubrir los pagos mensuales mínimos de su salario actual?

Una solución es comenzar a ganar más dinero, que es la forma en que Adrienne Dorison pudo cancelar 48,000 dólares de deuda de préstamos estudiantiles en solo seis meses.

Superando el miedo de enfrentar su deuda

Después de graduarse de la escuela, Dorison consiguió un trabajo como analista de la cadena de suministro para una gran corporación que fabrica papel. Pero mientras ganaba un salario de seis cifras, todavía estaba viviendo de sueldo a sueldo, mientras los gastos por su título ya tenían un precio de más de 50,000 dólares.

En una publicación de blog para Daily Worth, Dorison explicó que, incluso con el salario que ganaba, pagar la deuda de préstamos estudiantiles aún demoraría unos 25 años. Después de cubrir el alquiler, los pagos mínimos de la deuda del préstamo estudiantil (alrededor de 500 dólares por mes) y el resto de las facturas, simplemente no había suficiente dinero para pagos adicionales. Ella había aceptado el hecho de que estaría viviendo con deudas durante las próximas décadas y algún día tendría que llevar esa carga con ella a un matrimonio.

Pero después de un tiempo, Dorison se dio cuenta de que vivir así no iba a funcionar y tenía que hacer algo al respecto. Entonces ella comenzó a mirar sus opciones.

Reevalúe sus gastos para darle a cada dólar un propósito

Para acelerar el cronograma de amortización de su préstamo, Dorison redujo sus gastos y encontró una forma de aumentar sus ingresos.

Cuando finalmente se dio cuenta de dónde estaba yendo todo su dinero, entendió que sus hábitos de gasto eran una gran parte del problema. “Sus gastos reflejan lo que usted valora: esto hace que sus gastos sean intencionales”, dice Dorison.

Esto es algo que muchas personas nunca imaginan, y muy a menudo termina impidiendo que alcancen sus metas financieras.

La idea de revisar sus gastos línea por línea puede ser un poco aterrador, pero también puede ser una de las maneras más fáciles de comenzar a ahorrar o ahorrar más. Cuando Dorison miró hacia dónde se dirigía todo su dinero, se “sorprendió” de cuánto estaba gastando en “todo, desde comer en restaurantes hasta comprar ropa e incluso juguetes para perros”.

Entonces paró. “No comía afuera, y no compraba cosas innecesarias (ropa, dulces y café) como lo había hecho antes. Cambié el proveedor de mi teléfono. No tenía cable. No viajé”.

Dorison también señala que mantenía un fondo de ahorro de emergencia de 1,000 dólares para cubrir cualquier gasto inesperado.

Aumentando sus ingresos

Una vez que Dorison enderezó sus prioridades y cómo estaba gastando sus ingresos actuales, decidió que necesitaba una forma de ganar más dinero. Entonces comenzó un negocio secundario.

Al usar su experiencia y habilidades en negocios, liderazgo, tecnología, redes sociales y comunicación, comenzó un blog, para ayudar a los empresarios a administrar sus negocios de manera más eficiente.

Una vez que su actividad secundaria comenzó a crecer, más clientes generaron más ingresos: ingresos inmediatos, que no siempre están disponibles en un entorno corporativo (ya que obtener un aumento o una bonificación puede llevar más tiempo). Así que continuó trabajando en su trabajo diario y en su trabajo complementario al mismo tiempo, colocando la mayor parte posible de sus ingresos hacia la deuda cada mes.

Y todo ese trabajo duro realmente valió la pena. Dorison redujo su cronograma de amortización de 25 años a solo seis meses. Y después de siete meses, dejó su trabajo diario para centrarse únicamente en su nuevo negocio, que eventualmente le hizo triplicar la cantidad de dinero.

¡Cómo puede salir de la deuda también!

La idea de enfrentar su deuda puede ser abrumadora, pero cuanto antes lo haga, más pronto obtendrá el pago y estará en camino hacia la libertad financiera.

Si no se ha tomado el tiempo para revisar sus gastos, comience allí. Puede que se sorprenda de dónde va todo su dinero.

Entonces, si desea ganar dinero extra, ya sea para financiar sus ahorros de emergencia o pagar su deuda más rápido, investigue los empleos secundarios en los que puede usar sus habilidades y experiencia.

Salir de la deuda puede no ser fácil, y generalmente requiere sacrificios, pero parte del proceso es averiguar cuáles son sus valores y prioridades, para asegurarse de que se está preparando para la vida que desea vivir.