Los participantes del mercado cambiario subieron posiciones en pesos mexicanos este martes, a pesar de la persistente retórica del presidente Donald Trump en contra de México.

Las expectativas de que se puedan dar noticias favorables del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la Cumbre de las Américas, a efectuarse la próxima semana, impulsaron a la moneda mexicana.

El dólar interbancario cerró este martes en 18.2165 unidades, en su menor nivel desde el dos de octubre del año pasado, de acuerdo con datos publicados por el Banco de México. En el día, el peso mexicano ganó 12.65 centavos, semejante a 0.69 por ciento.

En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 18.50 unidades, cifra menor respecto a las 18.55 unidades reportadas el lunes como cierre por Citibanamex.

En la jornada, el tipo de cambio del peso con el dólar tocó un máximo en 18.2265, mientras que el mínimo se reportó en 18.17 unidades, en el mercado de mayoreo.

El peso mexicano quedó en terreno positivo, a pesar de un tuit de Trump en donde vuelve a condicionar al TLCAN a aspectos relacionados con el tema de inmigración.

Mexico is making a fortune on NAFTA…They have very strong border laws – ours are pathetic. With all of the money they make from the U.S., hopefully they will stop people from coming through their country and into ours, at least until Congress changes our immigration laws!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018