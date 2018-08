Era solo un día normal para Fred Bastardo mientras visitaba un mercado local. El hombre pretendía comprar algunos boletos de la Lotería de California.

Compró un boleto Scratchers, pero no fue el ganador.

Compró un segundo boleto y tampoco resultó triunfador, ni un tercero.

Fue en ese momento en el que Bastardo le dijo al empleado: “No me iré hasta que salga uno ganador”.

Después compró un cuarto y no obtuvo un buen resultado. Ante lo cual decidió comprar el quinto boleto y mencionó: “Bueno, si no gano, ya me iré”.

Sin embargo, su persistencia dio frutos. Su último boleto de Scratchers Mistery Crossword, que le costó tan solo diez dólares, le dio la increíble suma de 750,000 dólares.

El mismo día, Bastardo y su novia llegaron a la oficina de distrito de la Lotería de California para reclamar su gran premio.

Sin embargo, antes de llegar ahí, tuvieron que hacer una parada literalmente.

La novia de Fred conducía por la autopista y él le pidió que se detuvieran porque necesitaba hablar con ella.

Entonces, la pareja detuvo el auto a un costado de la autopista.

La mujer confesó que por un instante tuvo miedo de que Bastardo, ahora siendo rico, fuera a terminar con ella.

Tras haber ganado la Lotería, Fred tomó una importante decisión

Sin embargo, fue todo lo contrario. Él le propuso matrimonio y ahora están comprometidos.

Su prometida dijo que el haberse comprometido era incluso mejor que haber ganado el dinero.

El boleto ganador fue comprado en El Ranchero Liquor, ubicado en 11998 South 10th Avenue en Hanford (condado de Kings).

Al preguntarle a Fred sobre qué haría con su dinero respondió de manera inteligente.

Confesó que le gustaría invertirlo sabiamente y comenzar su propio negocio.