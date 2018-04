Los almacenes de ventas al mayor como Sam’s Club son conocidos por sus enormes ahorros y la variedad de artículos.

Para acceder a todos los descuentos que ofrece la cadena, generalmente se necesita comprar una membresía.

ICYMI 👀 #SamsClub Plus members now get FREE SHIPPING with no minimum purchase! They also get to shop early. And get cash rewards. NOW is the time to #PlusItUp 🙌 https://t.co/1YxoL3KBRM pic.twitter.com/cNJ8wvVJvi

La tarifa anual es de 45 dólares para una membresía básica, y de 100 dólares para la membresía premium de “Sam’s Plus”, que incluye beneficios adicionales como diez dólares de reembolso por cada 500 dólares gastados y envío gratis para cualquier pedido.

Sin embargo, hay varias maneras de comprar en Sam’s Club sin incurrir en el gasto de la membresía.

Si le interesa, entonces lea hasta el final.

Pase de invitado: permite comprar en Sam’s Club sin una membresía, pero a cambio se deberá pagar un costo adicional del diez por ciento. California, Carolina del Sur y Elmsford, Nueva York, están exentos del recargo.

Compras en línea: quienes no sean miembros, pueden comprar a través de samsclub.com. Sin embargo, también se aplica una tarifa de servicio de diez por ciento, con excepción de California, Carolina del Sur y Elmsford, Nueva York.

Compre utilizando Instacart: si vive en Austin, Dallas-Fort Worth o San Luis, podrá recibir su pedido el mismo día. El servicio pronto estará disponible en otras ciudades.

Instacart is proud to announce our partnership with @SamsClub, launching in Austin, Dallas-Fort Worth and St. Louis!

No Sam's Club membership required! Existing members: Enter your membership # to receive membership rewards & pay lower prices.

Read more: https://t.co/EiVpuxlyh4 pic.twitter.com/sc3zlAFsJT

— Instacart (@Instacart) February 27, 2018