Compañía multimillonaria de marihuana abre tienda de lujo en Nueva York

MedMen, una empresa de cannabis que opera una cadena de dispensarios de marihuana valorada en más de 1,000 millones de dólares, abrió una nueva tienda en Nueva York.

El recinto ubicado en la Quinta Avenida abrió sus puertas este viernes 20 de abril, día festivo para los consumidores.

El director ejecutivo de MedMen, Adam Bierman, espera que la tienda sea una declaración para la legalización de la marihuana.

“Al impulsar su legalización, estamos contribuyendo a hacer del mundo un lugar más feliz, saludable y seguro“, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Luis Fonsi no se quiso quedar atrás del esposo de su ex Adamari López (FOTOS)

“Estamos emocionados con nuestra visión del futuro de la marihuana”, dijo Daniel Yi, vicepresidente de la compañía, a Business Insider.

A diferencia de los dispensarios recreativos de MedMen en California y Nevada, donde la marihuana es legal para la compra de adultos, Nueva York solo permite la venta de marihuana medicinal a los titulares de licencias.

En el estado, solo hay 33,000 pacientes registrados en Nueva York, de una población de casi 20 millones.

Aunque se necesita una licencia para comprar productos en la tienda, cualquiera puede echar un vistazo.

MedMen opera otros tres dispensarios de marihuana medicinal en Nueva York, que espera convertir en tiendas orientadas a la venta.

Esta medida indicaría que la industria, en gran parte centrada en ciudades de la costa oeste donde es legal, como Los Ángeles, Denver y San Francisco, está empezando a centrar su atención en nuevos mercados.

Otras empresas están estudiando la posibilidad de ingresar a Massachusetts y Nueva Jersey.

“Nos estamos posicionando para lo que creemos que va a pasar en Nueva York”, dijeron los representantes de MedMen.

An op-ed by @_AdamBierman_, our CEO and co-founder.https://t.co/rrpZe61Ryk

— MedMen (@ShopMedMen) April 20, 2018