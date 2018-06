Fábricas estadounidenses de productos siderúrgicos iniciaron el despido de trabajadores, como consecuencia del arancel de 25 por ciento a las importaciones de acero mexicano, y entre ellas una de la compañía mexicana Deacero.

Se trata de Mid Continent Steel & Wire, ubicada en Poplar Bluff, Missouri, de donde unos 500 trabajadores enviaron una carta al presidente Donald Trump con una sentida petición.

“¡Por favor salve nuestros trabajos!”, le escribieron en la carta luego de que esta firma se vio obligada a despedir este mes a 60 compañeros.

Esta compañía opera en la Unión Americana desde 1987 y es la más grande en la producción de clavos, pero se vio obligada a realizar los recortes laborales, luego de que la administración Trump impuso un arancel a la materia prima procedente de México para fabricar su producto.

“Como resultado, tuvimos que aumentar nuestros precios, y nuestros pedidos de repente se desplomaron un 70 por ciento”, afirma la misiva que firma “La Fuerza laboral de Mid Continent Steel & Wire”.

“Tuvimos que despedir a los trabajadores y tendremos que despedir a muchos más si no recibimos ayuda. Nuestro futuro está en riesgo”, declaró aparte a la cadena de noticias NBC News Chris Pratt, supervisor y con 29 años de servicio en la planta.

En su carta, los trabajadores piden a Trump que elimine a México la aplicación del arancel de 25 por ciento que impuso a las importaciones de acero, bajo el amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

@realDonaldTrump Mr.President sir,you said you were for American people & wanted to make America Great Again,will you please help Mid Continent Nail Steel and Wire the USA's largest nail supplier and it's 500 or more American workers in Poplar Bluff,Mo whom the tariffs have hurt?

— Phyllis James (@mzkidd38) June 29, 2018