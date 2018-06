Una importante compañía cervecera prometió ofrecer cerveza gratis en todo el estado de California si la selección de México elimina a su similar de Brasil en el Mundial Rusia 2018.

Al inicio de este mes, la empresa Bud Light publicó en sus redes sociales que si México “rompe la maldición del quinto partido” y avanza a los cuartos de final de la Copa del Mundo, “ayudaría pagando las cervezas para la celebración”.

Publicado el 9 de junio en la cuenta de Twitter de la marca cervecera, es decir, una semana antes del inicio del Mundial Rusia 2018, el anuncio, realizado de manera ingeniosa con la imagen de un pergamino y con un lenguaje al estilo de los antiguos reinos, indica que el ofrecimiento es válido en California.

Un día después de que México aseguró su clasificación a los octavos de final en Rusia 2018, pese a la derrota 0-3 frente a Suecia, pero gracias a la victoria de Corea del Sur 2-0 sobre Alemania, Bud Light publicó un nuevo mensaje en el que reitera su compromiso de regalar cerveza en todo California si el Tricolor derrota a Brasil y llega a al quinto partido en el Mundial.

“Felicidades equipo México. Avanzar a la ronda de eliminación directa no es una tarea fácil. Mientras estos hombres valientes apuntan a la maldición del quinto juego, nuestro compromiso con los aficionados de California permanece”, señala la imagen de la publicación, que añade: “El Rey estará viendo el juego contra Brasil y nosotros también. ¡Vamos México!”.

— Bud Light (@budlight) June 28, 2018