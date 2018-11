¿Cómo salir de las deudas fácil y rápido? (VIDEO)

No puedes dormir, comer ni dejas de pensar en todo el dinero que debes. Es una situación que muchos han vivido, por lo que te ofrecemos algunas recomendaciones para salir de las deudas fácil y rápido.

No importa para qué o a quién pediste el préstamo. Lo único relevante es salir de las deudas cuanto antes para recobrar la paz mental.

Y si no tienes ni la menor idea de cómo evitar o salir de las deudas, con la ayuda de Clark.com compartimos estos consejos que te vendrán como anillo al dedo.

1.Tarjetas de crédito

Una de las principales fuentes de deudas son las tarjetas de crédito. Si las usas para cualquier compra, tu monto rojo empezará a crecer. Y no quieres eso.

Así que reúne todas las tarjetas de crédito que tienes y comienza a pagar la que posea una mayor tasa de interés. Si es posible, es recomendable que canceles incluso más de la cuota mínima.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno cierra temporalmente puerto de entrada en San Diego por caravana de migrantes

Además, si lograste obtener un dinerito extra, súmalo al pago de esa deuda. Mientras tanto, continúa pagando la cuota mínima del resto de las tarjetas hasta que termines de cancelar la que tiene el interés más alto. Y cuando lo cumplas, repite el procedimiento con la siguiente con mayor tasa de interés.

2.No gastes más de lo necesario

Si deseas saldar tus deudas rápidamente, debes dejar de gastar dinero en un estilo de vida derrochador. Eso significa no pedir más métodos de financiamiento, no registrarte más para obtener tarjetas de crédito, no más pruebas de manejo de automóviles nuevos que no puedes pagar.

Si cumples eso, podrás centrarte únicamente en la deuda que tienes en la actualidad, de modo que puedas desarrollar un plan para pagarla de manera rápida.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >