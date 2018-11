Vivir en un país ajeno al de tu origen, en este caso Estados Unidos, puede suponer que algunas personas quieran aprovecharse de ti. Así que debes estar atento para no caer en estos fraudes que suelen afectar a muchos inmigrantes hispanos.

Recuerda que estás en otro país, donde encontrarás muchos beneficios, pero también podrías toparte con estafadores, quienes están ‘cazando’ a víctimas incautas para robarles dinero.

Llamadas

Si recibes una llamada telefónica de un extraño que te ofrece una garantía extendida para tu auto, un viaje gratis o dice que solo quiere realizarte una encuesta, cuelga. ¡Es un fraude!

No te sumes a la conversación, no hagas preguntas, no discutas con la persona. Simplemente cuelga el teléfono, aunque los dejes hablando solos. Así evitarás que te logren engañar para sus propósitos.

Identificaciones

Si alguien te pide que le entregues tus documentos e información personal, puedes empezar a sospechar.

Cuando te exijan el pasaporte, la licencia, tarjeta de seguro social y la tarjeta de crédito, sal de inmediato de ese lugar.

El pedirte identificaciones o información personal más de lo normal es señal de que estás ante un posible fraude. Esa información es parte de tu historial de crédito, así que no se la entregues a cualquiera.

Contratos

También hay ocasiones en las que tienes que firmar un contrato, pero el riesgo no está en lo que dice el documento, sino en lo que te promete el vendedor.

En muchas oportunidades, los beneficios de los que te hablan no aparecen en el contrato, por lo que es recomendable solicitar una mayor explicación o una copia para que alguien de tu confianza revise detalladamente el contrato.

No dejes presionarte. Si el vendedor no está dispuesto a aceptar tus solicitudes, vete de ahí.

