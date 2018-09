¿Cómo evitar caer en una estafa?, por Andrés Gutiérrez (VIDEO)

Cada vez hay más estafadores en las calles y de ellos tenemos que cuidarnos, debemos estar siempre atentos para no caer en las trampas de estos profesionales. Según estudios una de cada cuatro personas caen en un estafa.

Estas son las personas más propensas a ser estafadas:

Las personas que confían en que eso nunca les pasará a ellos, aquellos que creen que jamás caerán en una estafa.

Las personas que buscan oportunidades de ganar dinero fácil o una inversión mágica.

De las personas más afectadas son las personas mayores, porque crecieron en una generación donde la gente era ‘de palabra’, así que es sencillo convencerlos.

La gente joven, como los ‘millenials’, aquellos que buscan oportunidades a través de la tecnología.

No confíe a ciegas en cualquier persona. Cuídese y cuide su dinero.

Evite la estafa y recuerde que las finanzas es un tema de comportamiento

Con frecuencia escucho, “tiene sentido todo lo que estoy leyendo, estoy de acuerdo con todo lo que estoy aprendiendo”, pero no logro disciplinarme. Quiero tener paz financiera, pero no he podido ahorrar ni 500 dólares para tener un fondito de emergencias. La fórmula para el éxito con el dinero es: 20 por ciento conocimiento y 80 por ciento comportamiento. En otras palabras, las finanzas personales son más personales que finanzas.

Sin duda, para quitarle lo frío a su situación económica se requieren algunos pasos: primero, recoger y preparar la leña, lo que viene siendo todo lo que ha leído, escuchado y visto. Después, toca encender el fuego. Usted ya sabe cómo y por qué hacerlo, pero no es suficiente para lidiar con el frío de las finanzas fuera de orden. Ahora necesitamos agregar gasolina para que encienda y sienta el calorcito de unas finanzas bien administradas.