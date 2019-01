Conforme el nuevo año inicia, es momento de comenzar a planear metas. Aquí hay algunas metas financieras que puede establecer para que tenga un mejor futuro financiero.

Cree un presupuesto mensual

Controle sus gastos y tenga un plan para el ahorro. Luego, apéguese a él. Esto le permite ver exactamente en qué está gastando su dinero, dónde puede hacer ajustes, y tener un poco de dinero extra para gastar o ahorrar. Puede leer Creating a Monthly Budget: For Beginners para tener una ayuda sobre cómo empezar.

Coloque dinero en sus ahorros.

Invierta 50 por ciento más en sus cuentas de inversiones que el año pasado. ¿Quiere asegurar su futuro? Intente invertir más este año que el año pasado si puede.

Ahorre dinero para un artículo grande que hace tiempo quiere. Una laptop, un coche o incluso una casa son buenas metas financieras que requieren de tiempo y planeación para la mayoría de las personas. Controle sus finanzas para que pueda ahorrar un poco a la vez para estas. Observe cuánto necesita ahorrar cada mes para llegar a su meta para determinada fecha y luego apéguese a eso.

Comience a ahorrar para los gastos universitarios de sus hijos. La universidad es cara, e incluso con becas, usted podría ser responsable de cosas como pago de automóvil, habitación y alojamiento y otros gastos de vida. Asegúrese de que está preparado con buen tiempo de anticipación. Puede leer What is the Better Savings Plan: The 529 or the Roth IRA? para información sobre planes específicos.

Inscríbase en el programa 401 (K) de su compañía

Es una forma fácil de ahorrar dinero para el retiro y requiere de poco esfuerzo de su parte. La cantidad es, usualmente, automáticamente retenida de su salario. O abra una Plan Individual de ahorro para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés). Aquí puede leer más sobre How Much Do I Need to Retire?

