El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) continúa pese a los comentarios del presidente Donald Trump, en los que se refiere a los mexicanos como “animales”.

El miércoles, Trump dijo durante una reunión en la Casa Blanca que los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera son “animales” y no personas.

“Tenemos a gente que llega al país que ustedes no creerían lo malos que son. Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto”, subrayó Trump.

No obstante, “México seguirá negociando sin miedo, sin varias posiciones por retórica; no vamos a caer. Vamos a seguir negociando con seriedad, como lo hemos hecho desde el año pasado. No vamos a variar nuestras posturas por este tipo de declaraciones”, aseguró este jueves en entrevista para Grupo Fórmula.

Además, puntualizó que la renegociación del pacto comercial continúa y no tiene una fecha límite de término.

Comentarios de Trump son “inaceptables”, pero continuarán pláticas por TLCAN

Videgaray declaró que los comentarios del mandatario estadounidense son “inaceptables”, por lo que presentarán al Departamento de Estado de EE.UU., a través de la cancillería, una queja formal.

“En opinión del Gobierno mexicano es inaceptable y así lo vamos a comunicar formalmente hoy al Departamento de Estado”, mencionó en la entrevista.

El canciller mexicano explicó que comparar a personas con animales es peligroso, ya que vulnera sus derechos humanos.

“Decir que una persona es un animal es algo peligroso, ya que permites que no se reconozcan sus derechos humanos, su dignidad y, por lo tanto, da pie a que un Gobierno se sienta en la libertad de no respetar sus derechos humanos. Para un país que constantemente reclama la violación a las reglas migratorias, es incomprensible que atente contra ellos”, mencionó.