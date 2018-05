La policía de la ciudad de Lacey, Washington, informó que una gerente de McDonald’s sufrió quemaduras severas en la cara y el cuello después de que un cliente molesto le arrojara café caliente.

Todo el incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, según informó abc.

En el video de vigilancia de McDonald’s se puede ver al hombre exigiéndole a la gerente que le recargue una taza de café. Ella lo hace, pero según cuenta la policía, regresó unos segundos después muy alterado porque no recibió su descuento para el café.

En las imágenes se nota cuando el hombre le muestra el recibo. Casi de inmediato le arroja el café caliente en la cara a la gerente del local de hamburguesas. Luego salió corriendo por la puerta.

En estos momento la Policía de Lacey se encuentra en la búsqueda de este sospechoso. No han publicado alguna actualización acerca del caso.

Do you know this guy? He threw hot coffee in the employees face this morning. pic.twitter.com/a9HuD9Sd6T

— Lacey Police (@LaceyPolice) May 25, 2018