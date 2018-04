Por una rica comida y un buen servicio, ¿cuánto estaría dispuesto a dejar de propina? La regla no escrita dice que un 15 por ciento es lo correcto, un 20 por ciento sería más que ideal, pero ¿un 260 por ciento? Eso fue lo que hizo un hombre de Seattle la noche del domingo, en el restaurante Boka de Chicago.

“Mike”, de quien no se dio a conocer su apellido, primero dejó 300 dólares de propina por una comida en la que gastó 769 dólares, es decir un 39 por ciento de ‘tip’, de acuerdo con el diario Chicago Tribune.

Pero después se dirigió a la cocina y dio a cada uno de los 17 miembros del personal un billete de 100 dólares, mientras los elogiaba por el excelente servicio y la buena comida.

“Fue increíble que eso ocurriera de forma inesperada y aleatoria, y que alguien muestre esa apreciación”, dijo Jon Leopold, gerente general de Boka.

“No se trata solo del dinero, sino de pasar tiempo con la gente en la cocina y de contarles lo maravillosa que era la comida y lo importante que era para los cocineros hacer lo que hacen”.

Por su parte, los trabajadores publicaron en Twitter la foto con el cliente y escribieron: “Ayer en la tarde, un señor dejó una propina de 2,000 dólares en @Bokachicago”.

Yesterday evening, a gentleman left a $2000 tip at Boka! Mike, who was visiting from Seattle, said, “This was the absolute best service and best food I’ve ever had.” He tipped $300 for his meal, then walked around the kitchen & gave each of the 17 kitchen staff a crisp $100. pic.twitter.com/V1UQ6txzee

— Boka Chicago (@BokaChicago) April 16, 2018