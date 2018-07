Una comunidad al este de Nebraska busca prohibir que los inmigrantes indocumentados accedan a empleos y puedan alquilar residencias, informan medios locales.

El Concejo Municipal de Scribner aprobó el mes pasado la primera ronda de un decreto diseñado para tales prohibiciones contra los inmigrantes indocumentados. La ciudad agrícola, con 857 residentes, necesita al menos una votación de aprobación más antes que la normativa pueda entrar en vigor, reportó Omaha World-Herald.

Este movimiento surge en Scribner luego que el vecino Fremont, a 33 kilómetros de distancia, aprobó una ordenanza semejante hace cuatro años en medio de una gran controversia y, al mismo tiempo, justo cuando el área se prepara para una afluencia de trabajadores debido a la nueva planta procesadora de pollos de Costco.

Dicha planta empleará a 1,000 trabajadores cuando abra el próximo año y existe la preocupación sobre si encontrarán suficientes trabajadores locales o si requerirán que nuevos residentes llenen la mitad de los empleos, lo cual derivaría en otro problema, que es resolver en dónde vivirán dentro de comunidades rurales con pocas viviendas.

El alcalde de Scribner, Ken Thomas, dijo que la comunidad apoya el decreto contra los inmigrantes indocumentados y descartó que la población esté en contra de la planta de pollos. “No he tenido una persona que se me acerque y me pregunte qué está pasando”, señaló Thomas.

Danielle Conrad, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) en Nebraska, declaró que están considerando emprender una batalla legal contra la ordenanza, porque piensan que “invita a los perfiles raciales y corre el riesgo de aumentar el acoso y la discriminación”.

Scribner, NE is passing an ordinance that targets immigrants, invites racial profiling and risks increased harassment and discrimination. We urge anyone negatively impacted by this to contact us so we can explore litigation at gethelp@aclunebraska.org. https://t.co/Qtwz8MnknJ

— ACLU of Nebraska (@ACLUofNE) July 18, 2018