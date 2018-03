Citi anuncia nuevas políticas sobre venta de armas

El Citigroup anunció a clientes y socios comerciales en Estados Unidos nuevas políticas sobre la venta de armas de fuego.

“Hay millones de estadounidenses que usan armas de fuego con fines recreativos y otros legítimos, y respetamos su derecho constitucional a hacerlo, pero queremos hacer nuestra parte como compañía para evitar que las armas de fuego caigan en manos equivocadas”, señaló el Citi en un comunicado.

La política establece que las empresas con las que Citi mantiene negocios, entre ellas “clientes de pequeñas empresas, comerciales e institucionales”, así como sus socios de tarjeta de crédito, no podrán vender armas de fuego a personas que no hayan aprobado la verificación de sus antecedentes.

También restringe la venta de armas de fuego a menores de 21 años.

Igualmente, impide que se comercialicen unos dispositivos conocidos como “Bum stock”, que permiten convertir armas semiautomáticas en automáticas, así como cargadores de gran capacidad.

Citi indicó que estas directrices guiarán en adelante la relación con sus clientes.

Afirmó que empezó a colaborar con ellos a fin de que adopten estas prácticas en los próximos meses.

También señaló que respetará a quienes decidan lo contrario y que trabajarán en conjunto para su separación de Citi.

Today we announced a new U.S. Commercial Firearms Policy that centers around current firearms sales best practices that will guide those we do business with as a firm. More on our blog: https://t.co/sreRrPGCBg

— Citi (@Citi) March 22, 2018