Una popular cadena de comida mexicana ha decidido cerrar uno de sus establecimientos en San Diego (California) debido a que, consideran, hay escasez de personal calificado para trabajar en la cocina, informó la televisora local KSWB.

Afuera del local de Tacos El Gordo de la Palm Avenue se lee en inglés y español “Cerrado por falta de empleados”.

Just another ⁦@realDonaldTrump⁩ tragedy. I’m not even joking…this is what happens when you can’t find enough qualified taco cooks. pic.twitter.com/1yiwJHhDhr

— Lorena (@LorenaSGonzalez) July 26, 2018