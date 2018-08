Chivas vs Atlas y el ‘autohackeo’ a la web del cuadro rojiblanco

Las Chivas del Guadalajara sorprendieron a sus fanáticos con una página web más dinámica y sobre todo con un diseño más ‘amigable’ para los usuarios en los teléfonos móviles. El cuadro rojiblanco hizo el cambio de imagen el jueves por la noche ocasionando que su sitio web estuviera fuera de servicio durante varias horas.

La renovada página de Chivas facilita la navegación del usuario desde su teléfono celular, la compra de artículos y tiene un enlace a su cuenta de Instagram.

Con la leyenda “¡100% Optimizado!, el equipo promocionó en Twitter el cambio en su plataforma.

El ‘autohackeo’ fue una especie de promoción que hizo el equipo para dar a conocer a sus seguidores que su página estaría offline, y los invitó a participar para ganar un Kit Puma.

🚨 ¡ChivaHermano! 🚨 Si tienes la evidencia del "error" en nuestro NUEVO sitio web https://t.co/WBj1PHth1Z, ¡PUEDES GANAR! 💻🙌🎁 ¡PARTICIPA RÁPIDOOOOO! 🏃🏻💨💨 pic.twitter.com/hdDZjY3PMf — CHIVAS (@Chivas) August 23, 2018

Chivas vs Atlas

Las diferencias con las que llegan uno y otro equipo al clásico tapatío de este viernes son bastante marcadas. Chivas del Guadalajara busca dar un golpe de autoridad, de seguridad para su afición, tras ganar dos encuentros de manera consecutiva, el escenario está puesto para que, ante el Atlas, logre el tercer triunfo al hilo que lo metería en la zona de Liguilla, reportó El Universal.

Los rojiblancos buscan sacarse la espina que traen clavada del torneo pasado, cuando en el estadio Jalisco, los Rojinegros los derrotaron (1-0). El gol se dio al minuto de juego y no pudieron responder en los 89, y poco más restantes, para tristeza de su afición, la cual ahora ya saborea una dulce venganza.

El Atlas está moribundo y no se ha dado cuenta, pese a que arrastra una sequía alarmante. De llegar al minuto 9 y no anotar, se convertirá en el peor equipo en la historia de los torneos cortos en no marcar gol, con 549 minutos. El actual récord es del Querétaro (548).

El Guadalajara arriba a este duelo con dos partidos de manera consecutiva sin recibir anotaciones y, si se suman los minutos desde el último que admitió ante el Santos, acumula ya 192 y buscará alargar la racha, porque entre los objetivos que tiene el equipo es ser una de las defensas menos vulneradas.

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo llegan a la séptima jornada en el lugar 12 entre las mejores defensas, con siete tantos recibidos. A la ofensiva han realizado siete y están en la décima posición. Se encuentran a cinco del primer lugar, que son los Guerreros.

Los Zorros, defensivamente, tampoco andan bien. Han recibido nueve tantos, que los ponen en el lugar 15 entre las zagas. A la ofensiva, son los peores, con ninguna anotación marcada.