Chipotle se revaloriza gracias a aumento de precios y nuevas tiendas

Las ganancias de Chipotle durante el primer trimestre de 2018 aumentaron 7.4 por ciento, en comparación con el mismo período del año pasado, impulsadas por nuevas tiendas y precios más altos.

La información fue divulgada en el más reciente informe de ganancias públicas, reseñó CNN Money.

El anuncio disparó el precio de las acciones de la compañía hasta 10 por ciento más después de la publicación del reporte.

A través de un comunicado, Chipotle señaló que la apertura de 35 nuevos restaurantes impulsó los ingresos.

En el texto, la compañía informó que prevé abrir entre 130 y 150 tiendas más a lo largo de 2018.

La cadena también se benefició de los aumentos de precios en su menú, aplicados durante el año pasado.

Según el reporte, los precios más altos contribuyeron a un aumento de 4.9 por ciento en los ingresos totales.

Ese factor compensó el hecho de haber registrado menos ventas totales en los restaurantes en Estados Unidos.

Igualmente, el aumento de precios equiparó los mayores costos asociados con la utilización de tortillas sin preservativos artificiales en sus platos.

Los accionistas de Chipotle recibieron con agrado el aumento de los ingresos de la compañía.

La cadena sobrevivió a dos difíciles años de operaciones, debido a una serie de incidentes relacionados con seguridad alimentaria.

En febrero de 2016, un brote de Escherichia coli obligó a que la compañía cerrara todas sus tiendas, con la finalidad de capacitar a su personal.

Posteriormente, los problemas continuaron.

En diciembre de 2017, circularon reportes de que empleados y clientes de una tienda Chipotle en Los Ángeles se habían enfermado.

En ese momento, la información causó que las acciones de la empresa cayeran siete por ciento en dos días.

Como resultado de los inconvenientes, Chipotle nombró el pasado mes de febrero a Brian Niccol como nuevo Director Ejecutivo.

"We've been way too quiet on what the purpose is: bringing great food that's craveable to people," Brian Niccol, CEO of Chipotle. pic.twitter.com/uWNdkIv5Z6

— CNBC (@CNBC) April 26, 2018