China respondió a la disputa comercial con el presidente Donald Trump aumentando sus propios aranceles a una lista de bienes que importa de Estados Unidos por un valor total 34,000 millones de dólares, que incluyen granos de soya, vehículos eléctricos y whiskey.

El gobierno chino dijo que está respondiendo en la “misma escala” al incremento ordenado por el gobierno de Trump a los bienes chinos, en un conflicto por el superávit comercial de Beijing y la política tecnológica que preocupa a las compañías de que pueda escalar rápidamente y congelar el crecimiento económico mundial.

China “no quiere una guerra comercial”, pero tiene que “responder con fuerza”, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado, donde agregó que Beijing también eliminará los acuerdos que ya había aceptado para reducir su multimillonario superávit comercial con Estados Unidos, bajo los cuales iba a comprar más bienes estadounidenses agrícolas, gas natural y otros productos.

Ambos países tienen la mayor relación comercial del mundo, pero los lazos oficiales se están tensando cada vez más debido a las quejas que dicen que las tácticas de desarrollo industrial de Beijing violan las promesas de libre comercio y dañan a las empresas estadounidenses. Europa, Japón y otros socios comerciales han presentado quejas similares, pero Trump ha sido inusualmente directo para desafiar a Beijing y amenazar con interrumpir tal cantidad de exportaciones.

China retaliates against Trump's $50B in tariffs, slaps tariffs worth as much on US goods https://t.co/UVfDFqzxdn pic.twitter.com/l9upBLogsY

— Fox News (@FoxNews) June 16, 2018