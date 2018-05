El presidente Donald Trump dijo este lunes que China se comprometió a comprar “enormes cantidades” de productos agrícolas a EE. UU., solo un día después de que el gobierno dijera que la guerra comercial con la segunda mayor economía del mundo estaba en espera.

“China ha aceptado comprar enormes cantidades de productos agrícolas y de granja ADICIONALES. ¡Sería una de las mejores cosas que les pasaría a nuestros agricultores en muchos años!”, escribió el presidente en un tuit.

China has agreed to buy massive amounts of ADDITIONAL Farm/Agricultural Products – would be one of the best things to happen to our farmers in many years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2018

El presidente también tuiteó el lunes que “las barreras y los aranceles” bajarán por “primera vez”.

On China, Barriers and Tariffs to come down for first time. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2018

En su más reciente publicación en la red social, Trump escribió: “Bajo nuestro potencial acuerdo con China, comprarán de nuestros Grandes Agricultores Estadounidenses prácticamente tanto como nuestros agricultores puedan producir”.

Under our potential deal with China, they will purchase from our Great American Farmers practically as much as our Farmers can produce. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2018

El sábado, Beijing y Washington anunciaron que seguirían hablando sobre medidas bajo las cuales China importaría más energía y productos agrícolas de Estados Unidos para bajar el déficit comercial anual de 335 mil millones de dólares, según reportó Fox Businees.

Los negociadores de EE. UU. y China anunciaron que las dos naciones crearon un marco para abordar los desequilibrios comerciales, lo que incluyó que Beijing aceptara comprar más productos fabricados en Estados Unidos.

“Acordamos (en) que era un marco de referencia para avanzar que tenía una serie de elementos”, dijo el lunes el secretario de Comercio, Wilbur Ross, a ‘Mornings con María’.

“Tenía algunas ideas específicas sobre productos específicos, que trataremos de eliminar, y cubría muchas otras cosas. La propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología, toda una gama de cosas, pero no es un acuerdo definitivo, es un marco de referencia”.

Representantes de las dos naciones sostuvieron conversaciones comerciales a principios de este mes, con EE.UU. demandando que China recorte su superávit comercial en 200,000 millones, aranceles marcadamente más bajos y subsidios tecnológicos por adelantado.

Previamente, Washington y Beijing se habían amenazado mutuamente con imponer sanciones de decenas de miles de millones de dólares a las exportaciones contrarias.

Con un PIB nominal de casi 19.4 billones y aproximadamente 12 billones, respectivamente, los Estados Unidos y China son las economías más grandes del mundo.