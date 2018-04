China impondrá nuevos aranceles a la importación de carne, fruta y otros productos procedentes de Estados Unidos en represalia a los impuestos que aprobó el presidente Donald Trump al acero y aluminio.

El Ministerio de Finanzas de China indicó en un comunicado que la medida entrará en vigencia este lunes.

El anuncio se da luego de las advertencias que durante varias semanas hicieron las autoridades chinas en su creciente disputa comercial con Estados Unidos.

BREAKING: China imposes tariffs on over 125 US imports as fears of trade war grow https://t.co/NVN9iYL3OH pic.twitter.com/6XJrJ4ffgC

— Daily Mirror (@DailyMirror) April 1, 2018