China eleva aranceles a las importaciones estadounidenses

China elevó los aranceles a mercancías estadounidenses por 50,000 millones de dólares, incluyendo soya, aviones y automóviles, en respuesta al aumento de impuestos propuesta por Washington a productos chinos en medio de una disputa tecnológica.

Las autoridades fiscales chinas no dijeron cuándo entrará en vigor el arancel de 25 por ciento a las importaciones.

Sin embargo, indicaron que dependerá de lo que haga Donald Trump sobre los aranceles que planea imponer a bienes chinos.

La lista de 106 productos elaborada por Beijing incluye las mayores exportaciones de Estados Unidos hacia China.

La disputa parte de una queja de Estados Unidos, que afirma que Beijing presiona a las empresas extranjeras para que entreguen su tecnología a cambio de concederles acceso a su amplio mercado.

El enfrentamiento también refleja la tensión entre las promesas de Trump para reducir el déficit comercial con China, que fue de 375,200 millones de dólares el año pasado y las ambiciones de desarrollo del Partido Comunista.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2018