Chick-fil-A anunció que ya no venderá más sus conocidos calendarios de vaca. Este producto incluía cupones de comida gratis y fotos de las famosas mascotas de la empresa, así lo confirmó un vocero a Fox News.

“Nunca nos gusta decepcionar a nuestros clientes, por eso lo lamentamos, pero seguiremos buscando nuevas formas de servirles de forma divertida y creativa”, dijo el vocero en un comunicado.

La empresa también explicó que a pesar de retirar del mercado la publicación, los clientes aún podrán optar por comida gratis. Esto pueden hacerlo a través de la aplicación de Chick-fil-A o en ocasiones especiales como el “Cow Appreciation Day”.

Esta famosa publicación se realizaba anualmente al finalizar cada año. Su utilidad la convirtió con el tiempo en un regalo de navidad muy apreciado por las personas.

Reacciones de fanáticos del producto de Chick-fil-A

La empresa se tomó la molestia de enviar un correo electrónico anunciando el retiro del producto. Esto hizo que los fanáticos de los calendarios de vaca se expresaran a través de las redes sociales.

I no longer have any reason to live @ChickfilA pic.twitter.com/Rpfl3AiUO5 — Brian Moffatt (@ItsBrianMoffatt) July 19, 2018

Algunos expresaron su aprecio hacia el producto asegurando, en medio de la exageración, que ‘ya no tendrían razón para vivir’.

“¡Oh no! @ChickfilA está “ordeñando” el amado #CowCalendar anual! 🐄 😭”, dice el comentario de World Out Communication a través de la red social twitter. Cada quien a su manera expresó su parecer sobre la eliminación de la publicación. En general, se generó una ola de desilusión y emoticones de caritas llorando.

So disappointed that Chikfila is dumping the cow calendar. Epic failure of a decision. #chikfila #cowcalendar — Willie C (@cookieman331) July 19, 2018

Por su parte, Rebbecca Jones rescató la presencia de la aplicación de la empresa, en medio del común desacuerdo que se desató en las redes.

No more Cow Calendar makes me 😭 @ChickfilA I do love the app though! #ChickfilA #cowcalendar — Rebecca Jones (@kiddojns) July 19, 2018

La cadena también anunció la semana pasada que tiene planes de abrir próximamente una nueva ubicación. Esta sería la primera sede de Chick-fil-A en la isla de Oahu, Hawai.