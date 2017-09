‘Chicharito’ dice que es “mentira” supuesto acercamiento de Cristiano Ronaldo (FOTOS)

El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero del West Ham United, publicó a través de su cuenta de Twitter que los rumores sobre un posible contacto de Cristiano Ronaldo con su persona, para donar 20 millones de pesos a damnificados en México es falso.

“Mentira, a mí no me ha contactado. Pero ojalá pueda ayudar a nuestro país de cualquier manera!”, publicó el delantero en su red social.

Con ello el atacante mexicano no cierra las puertas a una posible colaboración, sin embargo, desmiente a varios medios que publicaron el acercamiento con el astro lusitano.

Medios deportivos como Fox Sports aseguraron que Ronaldo había contactado a ‘Chicharito’ y se había comprometido a donar 1 millón de euros, para apoyar a las víctimas del sismo de 7.1 grados Richter.

Javier Hernández y Cristiano Ronaldo coincidieron como compañeros en el Real Madrid durante la temporada 2014-2015, en la que el exjugador de las Chivas llegó cedido de último momento al equipo merengue, proveniente del Manchester United.

Cabe recordar que ‘Chicharito’ y su compatriota Miguel Layún lanzaron la iniciativa “YoXMéxico”, a través de un video que fue publicado en redes sociales, en donde también han difundido las cantidades que han donado ya en tres donativos por separado.

Gente por favor sigan ayudando donando aquí https://t.co/SOrW5fA0Y9

People please keep helping us and my 🇲🇽 donating in the link! #YoXMéxico

— Chicharito Hernandez (@CH14_) 25 de septiembre de 2017